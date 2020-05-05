وزارة الصحة: 4 إصابات جديدة بكورونا و482 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 04 ماي 2020، تم إجراء 312 تحليلا مخبريا، من بينها 46 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ العدد الجملي للتحاليل 25165 تحليلا.

وقد تم تسجيل 12 تحليلا إيجابيا، 8 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و4 حالات إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1022 حالة مؤكدة من بينها: 482 حالة شفاء و43 حالة وفاة و497 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

ومن جانب آخر، أشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ تاريخ 22 مارس 2020، تم إجلاء أكثر من 10000 شخصا من بينهم 4000 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري.

وأكدت وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.

ودعت الوزارة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.

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