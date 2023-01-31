وزارة الصحة: 4 حالات وفاة و 78 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ حول تطور الوضع الوبائي في تونس اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4 حالات وفاة و 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 963 تحليلا تم إنجازه خلال الأسبوع الممتد من 23 الى 29 جانفي الجاري ، بنسبة إيجابية بلغت 8.06 % .
ولفتت الوزارة إلى أن 8 مصابين بفيروس كورونا أقاموا بالمستشفيات و المصحات الخاصة خلال الأسبوع ذاته فيما تماثل 63 مصابا الى الشفاء.
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