وزارة الصحة: 4 وفيات و406 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ له، أنه تمّ تسجيل 4 وفيات جراء فيروس كورونا المستجد، بتاريخ 4 اكتوبر 2021، و406 إصابات جديدة بالفيروس، من مجموع 7892 تحليلا مخبريا تم إنجازها، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 5.14 في المائة.

وأوضحت الوزارة بأن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي، 24 ألفا و966 وفاة.

وورد في البلاغ ذاته أن عدد المتعافين من هذا الفيروس بلغ يوم أمس، 673 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمتعافين إلى 679 ألفا و712 شخصا.

كما بلغ عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، 962 مصابا، من بينهم 17 حالة جديدة، و184 شخصا مقيما بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 67 مريضا إلى التنفس الاصطناعي.

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