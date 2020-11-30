وزارة الصحة: 41 حالة وفاة و 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، بأن عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد ـ19، ارتفع الى 3260 حالة وفاة بعد تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، وذلك إلى غاية يوم 29 نوفمبر الجاري على الساعة 11 ليلا.

وذكرت الوزارة أنه تم بتاريخ 29 نوفمبر الحالي تسجيل 518 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي من جملة 1881 تحليلا مخبريا تم إجراءه.

وبلغ عدد المتعافين بالتاريخ نفسه 70 الفا و851 من بين 96 الفا و769 حالة حاملة للفيروس.

وأضافت الوزارة بأنه يتم حاليا التكفل بـ 1450 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 295 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، في حين يخضع 122 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

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