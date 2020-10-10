وزارة الصحة: 47 وفاة و3137 إصابة جديدة بالكورونا خلال يوميْن

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه تم خلال يوميْ 8 و9 أكتوبر الحالي تسجيل 47 حالة وفاة جديدة و 3137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كوورنا منذ شهر فيفري إلى يوم 9 أكتوبر الجاري إلى 31259 شخصا، فيما بلغت عدد الوفيات 456 شخصا.
وبلغ عدد المرضى الذي يقع التكفل بهم في المستشفيات إلى حدود يوم 9 أكتوبر، 634 شخصا، 132 شخصا بأقسام العناية المركزة، و63 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.
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