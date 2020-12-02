وزارة الصحة: 48 وفاة و1208 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 1 ديسمبر 2020، تسجيل 1208 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية من جملة 3764 تحليلا مخبريا ليرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 99 ألفا و280 إصابة.

وتمّ تسجيل 48 وفاة جديدة مما يرفع العدد الجملي للوفيات إلى 3359 شخصا.

كما بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي 73607 شخصا.

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