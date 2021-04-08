وزارة الصحة: 49 حالة وفاة و1833 إصابة جديدة بكورونا



أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، عن تسجيل 49 حالة وفاة و1833 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات، منذ بداية انتشار الوباء إلى 9136 حالة وفاة والإصابات إلى 266.827 إصابة.

كما تم أيضا تسجيل 916 حالة شفاء جديدة ليصبح العدد الجملي للمتعافين 222.461 متعاف.

وتتكفل المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة حاليا بـ 1844 مصابا بفيروس كورونا المستجد، 388 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، فيما يخضع 117 مصابا إلى التنفس الاصطناعي.

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