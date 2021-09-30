وزارة الصحة: 5 وفيات و489 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 28 سبتمبر 2021، تسجيل 5 وفيات مصرح بها أوليا و489 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات والإصابات على التوالي منذ ظهور الوباء بالبلاد في مارس 2020 الى 24868 حالة وفاة و706803 من الإصابات.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية 7.55 بالمائة من مجموع 6475 تحليلا منجزا.

كما أكدت الوزارة تراجع عدد المرضى بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة حيث بلغ يوم الثلاثاء 28 سبتمبر الجاري 1523 حالة وعدد الحالات المقيمة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين 291 حالة وعدد الحالات تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص 82 حالة.

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