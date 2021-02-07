وزارة الصحة: 52 وفاة و910 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، أنه تم بتاريخ 6 فيفري 2021، عن تسجيل 52 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا .

كما تم في التاريخ نفسه، تسجيل 910 إصابات جديدة بالفيروس من بين 3746 عينة رفعت للتحليل يوم 6 فيفري 2021.

وبلغ عدد المرضى في المستشفيات والمصحات الخاصة 1846 شخصا، بينهم 401 مريضا بأٌقسام العناية المركزة، و159 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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