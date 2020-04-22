وزارة الصحة: 8 إصابات جديدة بكورونا و190 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، أنه بتاريخ 21 أفريل 2020، تم إجراء 696 تحليلا مخبريا، 78 تحليلا منهم في إطار متابعة المرضى السابقين.

وقد تم تسجيل 44 تحليلا إيجابيا، 36 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و8 حالات إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 909 حالة مؤكدة من بين 18861 تحليلا إجماليا، تتوزع على عدد من الولايات.

وكشفت الوزارة أن:

عدد الحالات المتماثلة للشفاء: 190 حالة.

عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش: 32 مصابا.

عدد المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا (دون اعتبار المقيمين حاليا بوحدات الإنعاش): 94 مصابا.

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