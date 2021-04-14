وزارة الصحة: 84 وفاة و 2123 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 13 أفريل 2021، تسجيل 2123 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 6768 تحليلا مخبريا.

كما تم تسجيل 84 حالة وفاة لمصابين بالفيروس ليرتفع العدد الجملي لوفيات كورونا إلى 9480 وفاة.

ويتم حاليا التكفل بـ2270 مريضا بكورونا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 446 منهم بأقسام العناية المركزة، و140 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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