وزارة الصحة: 967 إصابة مؤكدة بعد تسجيل 18 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 26 أفريل 2020، تم إجراء 263 تحليلا مخبريا، 63 تحليلا منها في إطار متابعة المرضى السابقين.

وقد تم تسجيل 46 تحليلا إيجابيا، 28 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و18 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 967 حالة مؤكدة من بين 21081 تحليلا إجماليا، تتوزع على عدد من الولايات.

وأكدت وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.

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