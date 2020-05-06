وزارة الصحّة: توفّر الكمامات الجراحيّة ذات الاستعمال الوحيد بجلّ الصيدليات

قامت إدارة التّفقّد الصيدلي بزيارات تفقّد لعدد من الصيدليات الخاصّة بتونس الكبرى (ولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس)، في إطار الحرص على توفر الكمامات الجراحيّة ذات الاستعمال الوحيد بالصيدليات الخاصّة، وأسفرت عن النتائج التالية :

- عدد الصيدليات التي تمت زيارتها : 69 صيدلية،

- توفر الكمامات عند جلّ الصيدليات ماعدى 5 منها بصدد انتظار وصول طلبيتها،

- تم توفير الكمامات الجراحيّة ذات الاستعمال الوحيد المسعرة بـ500 مليم ابتداء من يوم 03 ماي 2020 لدى موزّعي الأدوية بالجملة والصيدليات المفتوحة يوم الأحد ويوم 04 ماي لدى بقيّة الصيدليات،

- قام جلّ الصيادلة بتطبيق تسعيرة 500 مليم بالنسبة للكمامات التي تم اقتناؤها قبل تاريخ تسعيرها والتي كانت تباع بأثمان تتراوح بين 1000 و2200 مليم،

- أكّد بعض موزّعي الأدوية بالجملة أنّ هذه الكمامات متوفّرة بكميّات تفي بحاجة حرفائها من الصيادلة الخواص،

- تم التأكيد على الصيادلة والتذكير بضرورة الالتزام بما جاء بمنشور وزير التجارة والحرص على توفير هذه الكمامات في انتظار الكمامات الواقية متعدّدة الاستعمال غير الطبّي المطابقة لكراس الشروط المعدّ للغرض.

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