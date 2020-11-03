وزارة الصحّة تّتخذ إجراءات جديدة لمجابهة فيروس كورونا

اجتمع وزير الصحة فوزي مهدي يوم أمس الاثنين، برؤساء مجالس الهيئات الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وممثلي النقابات المهنية.

وقد اتفق الحضور على ضرورة تقريب الخدمات الصحية لمرضى كوفيد-19 من أجل بلوغ نجاعة التدخل الصحي في الإحاطة بهم وذلك من خلال توفير الخدمات الصحية على مستوى الخط الأول في القطاع العام والخاص التي برهنت على نجاعتها في تخفيف الضغط على المؤسسات الإستشفائيّة.

وعلى إثر هذا الاجتماع، تقرّر العمل على ما يلي :

بعث شبكات موحدة بين مختلف الإطارات الصحية لتقديم خدمات الجوار الصحية على المستوى المحلي لمرضى كوفيد-19.

وضع آليات للتنسيق على المستوى المحلي بين رؤساء الدوائر الصحية والأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في القطاع الخاص.

توحيد ورقمنة مناهج جمع المعلومات الصحية والوبائية محليا لضمان جودتها وسرعة تحيينها وطنيا.

مزيد توفير الأدوية على مستوى صيدليات القطاع الخاص واستثمار انتشارها الجغرافي المحكم لتوفير أدوات الوقاية والتثقيف الصحي لكل المواطنات والمواطنين.

العمل على تحسين النفاذ إلى التحاليل الخاصة بفيروس كورونا.

تعزيز الدورات التكوينية لفائدة الإطارات المحلية بالقطاعين العام والخاص لتطوير الكفاءات في مجال تطبيق بروتوكولات الإحاطة الصحية بمرضى كوفيد-19 خاصة في مجال التنفس الاصطناعي/العلاج بالأوكسيجين.

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