وزارة الصناعة: الشركات والمؤسسات العمومية المستثناة من الحجر الصحي الشامل



قررت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم اليوم الجمعة، منح استثناءات لأعوان واطارات الشركات والمؤسسات العمومية تحت الاشراف للتنقل خلال فترة الحجر الصحي الشامل الذي تم إعلانه في إطار خطة مكافحة انتشار فيروس كورونا والذي حدد سريان مفعوله ابتداء من يوم الأحد 09 ماي 2021 من الساعة منتصف الليل الى يوم الأحد 16 ماي 2021 على الساعة الخامسة صباحا.

وفيما يلي قائمة في الشركات والمؤسسات العمومية المذكورة:

⦁ الشركة التونسية للكهرباء والغاز

⦁ الشركة التونسية لصناعات التكرير

⦁ الشركة الوطنية لتوزيع البترول

⦁ المجمع الكيميائي التونسي

⦁ شركة فسفاط قفصة

⦁ شركة جبل الجريصة

⦁ المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية

⦁ شركة النقل بالأنابيب بالصحراء

⦁ الشركة التونسية للتنقيب

⦁ شركة النقل بواسطة الانابيب

⦁ الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

⦁ الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط

⦁ الشركة التونسية لمواد التزييت

⦁ الشركة الفرنسية التونسية للبترول

⦁ شركة الاستغلال والبحث عن النفط بالبلاد التونسية

⦁ شركة الخدمات لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

⦁ الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال البترول

⦁ شركة تنمية واستغلال حقول النفط لرخصة الجنوب

- الشركة التونسية الكويتية للبترول

كما أن شركات القطاع الخاص الناشطة في مجال نقل المحروقات مستثناة من قرار الحجر الصحي الشامل باعتبار أنها تتولى تأمين نقل وتوزيع المواد البترولية.

وفيما يلي قائمة في الشركات المذكورة:

⦁ الشركة الوطنية لتوزيع البترول – عجيل

⦁ شركة طوطال

⦁ شركة فيفيو انرجي (علامة « شال »)

⦁ شركة ليبيا اويل (أولى انرجي)

⦁ شركة ستار اويل

⦁ شركة بوطاغاز

⦁ شركة موتوكوب

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