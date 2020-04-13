وزارة الصناعة تشرع في النظر في توفير كمامات واقية من القماش متعددة الاستعمال

شرعت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة في النظر في كيفية توفير كمامات واقية من القماش المتعددة الاستعمال بالكمية المطلوبة وفي أقرب الآجال وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والجامعة التونسية للنسيج والملابس وجميع الأطراف المتدخلة بشأن تصنيع الكمامات الواقية من القماش، وذلك في إطار التوقي من انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

ونشرت الوزارة التوضيحات التالية:

- عقد جلسة عمل بمقر وزارة الصحة بتاريخ 4 افريل 2020 بإشراف كل من وزير الصحة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والأطراف المتدخلة من الوزارتين والصيدلية المركزية وجامعة النسيج والملابس والمركز الفني للنسيج للنظر في كافة الإجراءات الواجب اتباعها لإنجاح عملية تصنيع وتزويد السوق بالكمامات المذكورة على غرار طاقة تصنيع الشركات المعنية ووفرة المواد الأولية والطرق الفنية للتصنيع وفق المعايير الدولية لحفاظ سلامة المواطنين.

- اصدار بلاغ بتاريخ 06 افريل 2020 لإعلامالعموم بموقع الخدمة على الخط لدعوة المؤسسات الراغبة في تصنيع الكمامات (المؤسسات المختصة في المجال والغير مختصة في المجال والتي يتوفّر لديها المعدات وآلات التصنيع الضرورية) للانخراط في هذا المجهود الوطني لتوفير الكميات اللازمة وتامين تزويد السوق في اقرب الآجال حيث تم تسجيل انخراط اكثر من 500 مؤسسة بطاقة تصنيع تلبي الحاجيات

- عقد مجلس وزاري مضيق بتاريخ 08 افريل 2020 والذي اوصى بتكوين فريق عمل على مستوى الوزارة يضم ممثلين عن مختلف الوزرات المتدخلة والديوانة وذلك لتصنيع الكمامات الواقية وترويجها بالسوق الداخلية وتحديد أسعارها.

- بتاريخ 09 افريل 2020 تكوين فريق العمل وعقد الاجتماع بحضور كافة الأطراف المتدخلة.

- بتاريخ 10 و11 افريل 2020 عقد جلستي بمقر الوزارة تم خلالها المصادقة النهائية على كراس الشروط وتحديد تسعيرة الكمامات التي تم اعدادها بين المركز الفني للنسيج والجامعة التونسية للنسيج والملابس بالتشاور مع الصناعيين لتحديد أنواع الاقمشة والطاقة الإنتاجية بالتنسيق مع مصالح وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزارة الصحة وذلك وفقا لما جاء بالمجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 08 افريل 2020

- إصدار بلاغ مشترك بتاريخ 11 افريل 2020 بين وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزارة الصحة ووضع كراس الشروط على موقع واب الوزارتين بنفس التاريخ حيث تم تسجيل اكثر من 3600 عملية تنزيل لكراس الشروط

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