وزارة الصناعة تنفي اعتزام شركة يازاكي غلق مصانعها بتونس

أكدت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في بلاغ لها، أن ما راج على مواقع التواصل الإجتماعي حول نية الشركة اليابانية يازاكي غلق مصانعها بتونس لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى دخول الشركة في راحة سنوية اعتيادية بمناسبة السنة الإدارية الجديدة على أن تستأنف نشاطها يوم 4 جانفي 2021 بكافة وحداتها.

وأعربت شركة يازاكي عن استغرابها من بث هذه الإشاعات في الوقت الذي تسعى فيه لتطوير أنشطتها واستثماراتها بتونس.

وقد أعربت الوزارة عن دعمها التام وحرصها على توفير مناخ ملائم لهذه المؤسسة.

يشار الى أن شركة يازاكي تونس تنشط في مجال صناعة مكونات السيارات وتزود شركات عالمية رائدة في مجال تصنيع السيارات وتوفر هذه الشركة 2800 موطن شغل بفرع يازاكي قفصة و2600 موطن شغل بفرعها ببنزرت.

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