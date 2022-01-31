وزارة الصناعة توافق على 10 مشاريع لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسيّة

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 28 جانفي 2022، قرار من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتاريخ 29 ديسمبر 2021، ينص على أن الوزارة وافقت على إنجاز 10 مشاريع لإنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة بهدف توفير الكهرباء للاستهلاك الذاتي، تكون مرتبطة بشبكة الضغط المتوسط .

ويتعلّق الأمر بتسعة مشاريع لإنتاج الكهرباء بإعتماد الطاقة الفولطوضوئية دون نقل الكهرباء المنتجة ومشروع واحد يهم نقل الكهرباء المنتجة.وتعود المشاريع التسعة الأولى إلى شركات « سوسام-بالما » و »دار الواحة » و »المغربية للتكنولوجيا والأشغال » وشركة « التغليف الاسطواني » -مشروعين- و »أس إي أي أم » ومعصرة « أم الجنّة » و »بتا للخياطة » ومجمع التنمية الفلاحية « وادي الشركة ».

وفي ما يتعلّق بالاتفاق الخاص بإنجاز مشروع انتاج الكهرباء باعتماد الطاقة الفولطوضوئية مع نقل الكهرباء المنتجة فقد تمّ إسناده إلى شركة جليز الوطن القبلي.

وذكّر قرار وزير الصناعة، من جهة أخرى، أن سقف بيع الفائض من الكهرباء المنتجة باعتماد الطاقة الفولطوضوئية بغاية الاستهلاك الذاتي يقدر ب30 بالمائة. وفي حال تجاوز الفائض من الكهرباء هذه النسبة تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بفوترة الفائض للسنة، التّي تلي.

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