وزارة الصناعة تُؤكّد أنها تتابع حادث انفجار مصنع الاسفلت في قابس

أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أن مصالحها الجهوية تتابع بالتنسيق مع الإدارات المعنية وخاصة الحماية المدنية الحادث الذي جد صباح اليوم بمصنع إفريقيا للأسفلت الكائن بالمنطقة الصناعية بولاية قابس على إثر القيام بأشغال الصيانة .

وتوجهت الوزارة بالتعازي والمواساة لعائلات الضحايا المنتمين لمؤسسة المناولة .

كما تقدمت الوزارة بالشكر لأعوان وإطارات الادارة الجهوية للحماية المدنية لتدخلهم السريع وكذلك لكل لمؤسسات التي أبدت استعدادها وخاصة المجمع الكيمائي التونسي لتقديم الإمكانيات البشرية اللوجستية لمعاضدة جهود الحماية المدنية.

وأشارت الوزارة إلى أن الكلفة الجملية لهذه الوحدة الصناعية التي تمتد على مساحة 7 آلاف متر مربع، تناهز 12 مليون دينار وتشغل 8 أشخاص وقد دخلت طور الإنتاج في سبتمبر 2020.

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