وزارة الصناعة: لا نية للتفويت في الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق

أصدرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة اليوم الاثنين، بلاغا تبعا لما يتم ترويجه حول خوصصة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، أكدت فيه أنه لا نية للتفويت في الشركة التي تعتبر رافدا من روافد التنمية بالجهة وبالولايات المجاورة لها.

وقد قامت المصالح المختصة للوزارة بالتنسيق مع الطرف الاجتماعي بإعداد برنامج لإعادة هيكلة الشركة وسيتم عرضه على أنظار جلسة وزارية قادمة.

وفي الإطار نفسه، أكدت الوزارة أن الحكومة حرصت على تمكين المؤسسة من قروض خزينة لتمويل دورة الاستغلال وتأمين كتلة الأجور وهي متمسكة بضرورة إنقاذ الشركة والمحافظة على ديمومتها.

هذا وأكدت الوزارة أن برنامج إعادة هيكلة الشركة سيحسن من أدائها وتطوير أساليب انتاجها ويحافظ على مواطن الشغل بها.

وفي السياق ذاته، عملت مصالح الوزارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للشركة على تسريع إعادة تشغيل المرجل الحراري نظرا لأهمية هذا الاستثمار وضرورته لتأمين استرجاع نسق الإنتاج وبالتالي تأهيل المؤسسة للمساهمة في تأمين العودة المدرسية في أحسن الظروف، حيث تم مؤخرا عقد صفقة مع المزود بما يمكن من استئناف أشغال الصيانة خلال اليومين القادمين.

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