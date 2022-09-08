وزارة الصناعة: مادة الأمونيتر متوفرة بالكميات اللازمة

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وزارة الصحة: تلاقيح "القريب" متوفرة بالكميات الكافية أعلنت وزارة الصحة في بلاغ أصدرته أمس الخميس 31 أكتوبر 2013 أن عمليات بيع تلاقيح النزلة ...

المهدية: حجز بنادق صيد وخراطيش وكمية من الأمونيتر أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت، أنه في إطار التصدي لظاهرة مسك الأسلحة الناري ...

مدنين : حجز 18 طن من مادة DAP كانت في طريقها إلى ليبيا تمكنت وحدات الحرس الوطني، أمس الثلاثاء 10 جوان 2014، من حجز كمية من مادة DAP أي الأمونيتر الزر ...