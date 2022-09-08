وزارة الصناعة: مادة الأمونيتر متوفرة بالكميات اللازمة

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بلاغ لها اليوم الخميس، أن مادة الأمونيتر متوفرة بالكميات اللازمة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023 وأن المجمع الكيميائي التونسي حريص على تزويد السوق المحلية بصفة منتظمة بهذه المادة الحيوية وببقية الأسمدة الفسفاطية.
وسيمكن توفير هذه الأسمدة من الاستعداد الجيد للموسم الفلاحي الحالي وخاصة فيما يتعلق بالزراعات الكبرى.
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