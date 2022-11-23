وزارة الطاقة: ترفيع أو تخفيض سعر المحروقات لا يجب أن يتجاوز 7%

صدر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة في نسخته الأخيرة الصادرة اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة المالية مؤرخ في 23 نوفمبر 2022 يتعلّق بتنقيح قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية المؤرخ في 31 مارس 2020 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.

ونص القرار على أنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم، بالترفيع أو التخفيض، نسبة 7 بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل.

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