وزارة الطاقة تنفي إقالة المدير العام للمجمع الكيمياوي

أكدت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أن عبد الرزاق الوناسي المدير العام للمجمع الكيمياوي قد أحيل على شرف المهنة ببلوغه السن القانونية للتقاعد في موفى شهر ماي 2020 بعد مسيرة مهنية طويلة تستحق الاحترام والتنويه من الوزارة ومن زملائه.

وأشارت الوزارة إلى أن « نهاية خدمة عبد الرزاق الوناسي لا علاقة لها بما يتم ترويجه من أنه قد تمت إقالته، إذ أن الونيسي أنهي مسيرة مهنية تستحق كل الثناء والتقدير ويغادر مؤسسة المجمع الكيمياوي التي كان يترأسها من الباب الكبير، كما يليق بكبار موظفي مؤسسات الوزارة في نهاية الخدمة. »

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