وزارة الطاقة تنفي إمكانية توقف الجزائر عن ضخ الغاز إلى تونس

أكدت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي في بلاغ لها اليوم الاثنين، عدم وجود أي مشكلة حاليا في التزود بالغاز الجزائري وفق الاتفاقيات السارية بين البلدين، مشيرة إلى أن كل ما يروج حول إمكانية توقف الجزائر عن ضخ الغاز إلى تونس غير صحيح.

كما ذكرت الوزارة بأن تونس طلبت من الجزائريين خلال شهر جوان الماضي الترفيع في كمية الغاز التي تأخذها من الأنبوب العابر للتراب التونسي لتعويض النقص الحاصل في الإنتاج المحلي بسبب أزمة الكامور وكذلك بسبب النقص في إنتاج حقل ميسكار.

وقد تم التواصل مع حكومة الجزائر بين وزيري الطاقة في البلدين وكذلك على المستوى الديبلوماسي، وكان تفهم وتعاون الجزائريين إيجابيا جدا.

كما قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بخلاص الجزء الأكبر من ديونها تجاه شركة سوناطراك منذ منتصف شهر أوت.

وأشادت الوزارة بعمق العلاقة الوثيقة بين البلدين وبالتعامل الإيجابي من الجزائريين في ملف الطاقة وغيره.

كلمات البحث :الجزائر;تونس;وزارة الطاقة