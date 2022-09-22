وزارة الطفولة تدعو رياض الأطفال إلى تطبيق المنهج التربوي لتنمية الطفولة المبكّرة

دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها اليوم الخميس، جميع رياض الأطفال سواء الخاصة أو العموميّة إلى الالتزام باعتماد تطبيق المنهج التربوي لتنمية الطفولة المبكّرة.

ويعدّ هذا المنهج التربوي برنامج تعلّم شامل ومتكامل للأطفال بين 3 و6 سنوات، ويهدف إلى تطوير مجال الطفولة المبكّرة وتمكين الأطفال من تربية ذات جودة وتنمية كفايات العاملين ومساعدتهم على التنمية المهنية.

كما يرمي إلى إرساء أساس متين للتعلّم والنموّ في السنوات المبكّرة ضمن وسط تربوي آمن قوامه بيداغوجيا اللعب والحياة وتعزيز النموّ الشامل من ذلك الحسّ الحركي والعاطفي والاجتماعي والذهني لكل الأطفال.

ويتضمّن المنهج التربوي المبادئ التوجيهيّة والملمح العام للطفل بعد مروره بمرحلة روضة الأطفال، إلى جانب إطار عمل المنهج الذي يرتكز على جملة من النظريات على غرار معايير النمو وتنمية المهارات الحياتية لدى الأطفال بالروضة وحاجات التربية الخصوصية والدامجة.

كما يقدّم هذا المرجع التربوي مقاربات التعلّم واستراتيجيات التعلمّ والمبادئ الأساسية للتعلّم المبني على اللعب والتعلّم المرح وأنواع اللعب والمقاربات البيداغوجيّة في تربية الطفولة المبكّرة والملاحظة والتقييم والتعلّم في روضة الأطفال.

وتحتوي هذه الوثيقة التربوية ملخّصا للجدول اليومي أو البرنامج اليومي للنشاط والمؤهلات ومهارات المهنة والخصائص الشخصيّة لمربي رياض الأطفال.

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