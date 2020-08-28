وزارة العدل تتسلم دفعة من السيارات في شكل هبة من الولايات المتحدة الأمريكية

تسلمت وزارة العدل و الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم الجمعة، هبة مقدّمة من مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون I N L بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.

و تتمثل هذه الهبة في 24 سيارة موجهة لمكاتب المصاحبة المتواجدة بعدد من دوائر الاستئناف و 06 سيارات رباعية الدفع موجهة لفرق التصدي و 04 سيارات لنقل المساجين الخطيرين، إلى جانب 04 حافلات لنقل أعوان الهيئة العامة للسجون والإصلاح.

وقد أكدت وزيرة العدل لدى إشرافها على تسلم الهبة، على أهمية روابط التعاون التونسي الأمريكي في المجال القانوني والقضائي، مثمنة الدور الهام الذي يلعبه مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في التعاون مع مختلف هياكل الوزارة ومصالحها، وعبرت عن حرصها على المضي في بذل كل جهود تطوير المنظومة الجزائية وبالخصوص دعم مكاتب المصاحبة والعمل على إنجاحها وإضفاء نجاعة أكبر على أدائها، مؤكّدة كذلك على التقدم الهام الحاصل في تجهيز محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمؤسسات السجنية بمعدات وتجهيزات المحاكمة عن بعد.

ومن جانبه أكد السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم على التعاون الايجابي والبنّاء القائم بين الطرفين، معربا عن الحرص على دعمه وتعزيزه، ومشيدا في الوقت ذاته بما يبذل من جهود لتوفير مقومات المحاكمة العادلة و إرساء البناء الديمقراطي والحرص على الالتزام بالمعايير الدولية في مستوى منظومة إيداع ونقل المساجين.

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