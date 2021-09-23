وزارة العدل تتسلّم مراجع ومؤلفات قانونية هامة من مؤسسة IRZ الألمانية

تم صباح اليوم الخميس، في إطار برامج التعاون بين وزارة العدل و المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ ، بمقر وزارة العدل تسلّم مجموعة من المراجع والمؤلفات القانونية الهامة مقدّمة من المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ إلى المكتبة المركزية بوزارة العدل، وذلك بحضور وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية ورئيس ديوان وزارة العدل وممثلين عن المؤسسة الألمانية وعدد من المدعين العامين والقضاة السامين وإطارات وزارة العدل.

ويشار إلى أن المؤسسة الألمانية دأبت على دعم و تعزيز رصيد المكتبات القانونية بكل من المعهد الأعلى للقضاء و مركز الدراسات القانونية والقضائية و المعهد الأعلى للمحاماة بعدد من الكتب والمؤلفات القانونية المختصة في مختلف فروع القانون إلى جانب المساهمة في عديد الأنشطة وبرامج التعاون الأخرى الجارية مع مختلف الإدارات و الهياكل التابعة لوزارة العدل.