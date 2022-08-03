وزارة العدل تُؤكّد صرف منحة القضاة المعفيين

أكّدت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنها استكملت كافة الاجراءات المتعلقة بصرف منحة الاعفاء للمعنيين بالأمر وتمكينهم منها منذ يوم 22 جويلية 2022، وذلك في إطار تنفيذ الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلق باعفاء قضاة.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في بلاغ سابق، أنها شرعت في إجراءات صرف غرامة إعفاء الـ57 قاضيا معنيا بالأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 والمقدّرة قانونا بمرتّب شهر كامل عن كل عام قُضّي في العمل، على أن لا يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة أشهر.

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