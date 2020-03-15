وزارة العدل تُقرر تعليق العمل بالمحاكم بداية من الغد

أعلنت العدل في بلاغ لها مساء اليوم الأحد 15 مارس 2020، عن قرارها تعليق العمل بالمحاكم بداية من يوم الاثنين 16 مارس 2020 إلى حين إشعار آخر، عدى الأمور المتأكدة والمستعجلة.

ويأتي هذا القرار على إثر المذكرة الصادرة بتاريخ 11 مارس 2020 والمتعلقة بالإجراءات والتدابير الاستثنائية للوقاية من انتشار فيروس « كورونا » وحرصا على الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الإطار العامل بالمحاكم وكافة المتدخلين في الشأن القضائي.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي عملا بمبدأ الحيطة وحفاظا على النظام العام.

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