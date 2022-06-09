وزارة العدل: لن نتوانى في تطبيق القانون ضد من يتعمّد تعطيل العمل بالمحاكم

أكدت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّ بعض المحاكم شهدت تعطيلا لسير العمل بها خلال هذا الأسبوع، كما تم تسجيل رغبة عديد القضاة في مباشرة عملهم وعقد الجلسات بصفة عادية بعد التحاقهم بمقرات عملهم ومكاتبهم لإنجاز مهامهم في إطار وظائفهم القضائية إلا أنهم منعوا من ذلك بل وتعرضوا إلى الهرسلة والتشويه، كما تعمّد البعض بصفحات التواصل الاجتماعي نشر الأخبار الزائفة واعتماد أسلوب المغالطة.

ونبّهت وزارة العدل خطورة « هذه الممارسات غير القانونية والماسة بحسن سير القضاء والضارة بحقوق الدفاع ومصالح المتقاضين و حرمانهم من حقوقهم المشروعة وخاصة بالنسبة للموقوفين منهم ».

كما دعت الوزارة إلى ضرورة احترام الحق في العمل وإعلاء المصلحة العامة ومصالح المتقاضين، مع التأكيد على أنها لن تتوانى في تطبيق القانون ضد كل من يتعمّد تعطيل سير العمل بالمحاكم وتشويه سمعة القضاة.

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