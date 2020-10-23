وزارة الفلاحة: استهلاك اللحوم الحمراء المراقبة صحيا لا يُمثل خطرا على المستهلك

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها، أنه تم تأكيد إصابة 193 منشأة بفيروس صنف 4 منها 32 بؤرة عند الأبقار و 161 بؤرة عند الأغنام موزعة بالمناطق الرطبة وخاصة بولايات الوسط والساحل وذلك إلى غاية يوم 21 أكتوبر 2020 ، في رد لها على ما تم تداوله حول مرض اللسان الأزرق .

في ما يتعلق باستهلاك اللحوم ، أكدت وزارة الفلاحة أن استهلاك اللحوم الحمراء الخاضعة للمراقبة الصحة البيطرية لا يمثل خطرا على صحة المستهلك، موصية الوزارة باقتناء اللحوم الحاملة للختم الصحي البيطري.

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