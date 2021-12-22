وزارة الفلاحة: الإنتاج الشهري للبيض يُمكّن من تزويد السوق بصفة عادية

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن مستوى الإنتاج الشهري لبيض الاستهلاك في حدود 150 مليون بيضة 100%) من طاقة الإنتاج) وهو ما يمكن من تزويد السوق بصفة عادية خلال هذه الفترة.

كما أفادت الوزارة بأنها شرعت بالتنسيق مع المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والارانب في انجاز المخزون الإستراتيجي لشهر رمضان 2022.

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