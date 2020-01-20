وزارة الفلاحة تدعو البحارة الى عدم المجازفة والابحار

دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، البحارة إلى عدم المجازفة وعدم الإبحار وأخذ الاحتياطات اللازمة لتثبيت مراكبهم بمرافئ الموانئ إلى غاية استقرار الوضع الجوي.

وجاء هذا التحذير تبعا للبلاغ الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الاثنين 20 جانفي 2020، حول التقلبات الجوية المرتقبة والمتمثلة في نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية، مع هبوب رياح تكون جنوبية شرقية قوية فقوية جدا من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س ببقية المناطق مع دواوير رملية محلية بالجنوب فيما يكون البحر شديد الاضطراب فهائج، وذلك ابتداء من اليوم وتستمر إلى يوم الغد الثلاثاء 21 جانفي 2020.

وأكد المعهد أن الريح ستكون جنوبية شرقية قوية جدا من 60 إلى 80 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات وتصل إلى 100 كلم/س في شكل هبات وقوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س ببقية الجهات ومثيرة للرمال والأتربة، فيما سيكون البحر هائج فشديد الهيجان.

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