وزارة الفلاحة تدعو مربيي الماشية للاتباع هذه التوصيات

دعت المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع مربي الماشية إلى اتباع جملة من التوصيات استعدادا لعيد الإضحى المبارك ولتأمين الأضاحي ومحافظة على سلامة المستهلك.
وفيما يلي التوصيات:
-إحترام فترة الإنتظار للأدوية البيطرية من مضادات حيويّة وأدوية مستعملة ضد الطفيليات، وذلك طبقا لتوصيات الطبيب البيطري المباشر.
-الحرص على إستكمال التّلاقيح المستوجبة ضد الأمراض الحيوانيّة للحيوانات المعدة للأضحية ومداواتها ضد الطفيليات الخارجية والداخلية.
-فرز الأضاحي وتجميعها حسب الأحجام تفاديا للمشاكل الصحيّة.
-إحترام قواعد الأمن الحيوي بعدم إدخال حيوانات مجهولة المصدر وتجنب الإختلاط مع أي حيوانات أخرى.
-الإتصال بأقرب طبيب بيطري خاص عند ظهور أي أعراض مرضيّة.
كلمات البحث :الماشية;توصيات;وزارة الفلاحة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.