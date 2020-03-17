وزارة الفلاحة تقرّر تمتيع العائلات المعوزة بصفةٍ إستثنائيّة بمياه الشرب

قررت وزارة الفلاحة وفق بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، بصفة إستثنائية، إرجاع الماء الصالح للشرب إلى المشتركين الذين تم، خلال الأشهر الفارطة، قطع التزويد عنهم لعدم الخلاص وإمهالهم شهرا من تاريخ إعادة التزويد بالماء الصالح للشرب لتسوية وضعياتهم، وذلك تبعا للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد .

ويهم هذا الإجراء العائلات المعوزة دون غيرها حسب التصنيف الرسمي، وسيتم تطبيقه بالتنسيق مع الولاة عبر إستظهار المشترك المعني بإحدى الوثيقتين: بطاقة علاج مجانية أو بطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة.

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