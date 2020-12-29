وزارة الفلاحة: تمّ إتلاف كامل شحنة الكاكاوية الفاسدة منذ ماي المنقضي

أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الثلاثاء، بلاغا توضيحيا حول الكاكاوية الفاسدة المقدرة من 25 طنا والموردة من مصر.

وبينت الوزارة أنه:

- تم ايداع الملف التوريد يوم 24 مارس 2020، بالمركز الحدودي للمراقبة الصحية النباتية بميناء سوسة.

- في مرحلة أولى تم تسليم بطاقة عبور بتاريخ 04 أفريل 2020 بعد التثبت من خلوها من آفات الحجر الزراعي وسلامة تحاليل الأفلاتوكسين (Aflatoxine) والأكراتوكسين (Ochratoxine)، غير أن المورد لم يقم بإجراءات تسريح البضاعة لأسباب مجهولة.

- في مرحلة ثانية تمت معاينة المنتج المذكور المؤمن بالحاوية 01 /430130/ ARKU يوم 07 أفريل 2020 بحضور ممثل عن مكتب المراقبة الديوانية وممثلة عن مكتب المراقبة الصحية النباتية ووكيل الشركة الموردة، إلا أنه ومن خلال المعاينة الميدانية تم تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة مع تواجد قطرات ماء على مستوى الجزء الأمامي للحاوية مما انجر عنه تعفن نسبة كبيرة من حبات الكاكاوية مع نمو فطريات التعفنات من صنف « Aspergillus » و« Penicillium » على مستوى الأكياس وخاصة الأمامية منها.

-ولمزيد التحري تمّ إرسال عينات ثانية إلى المخبر المركزي التابع لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى بسوسة، حيث بينت التحاليل بتاريخ 12 أفريل 2020 ارتفاع نسب الأفلاتوكسين والأكراتوكسين.

وأوضحت الوزارة بأنه نظرا لعدم توفر شروط السلامة الصحية بأكياس الكاكاوية و تردي جودة المنتج المورد، تمّ رفض شحنة الكاكاوية القادمة من مصر وتحرير محضر حجر في الغرض بتاريخ 14 ماي 2020 من طرف مصالح المراقبة الصحية النباتية بميناء سوسة وإعلام المكتب الحدودي للديوانة بسوسة كتابيا.

وبناء عليه تمّ بتاريخ 20 ماي 2020،إتلاف كامل الشحنة المقدّرة ب 25 طن بمصب مرخص فيه من قبل وكالة التصرف في النفايات بولاية صفاقس بحضور ممثل عن المكتب الحدودي للديوانة بسوسة ووكيل الشركة.

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