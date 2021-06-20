وزارة الفلاحة تنفي توريد شحنة من القمح غير مطابقة للمواصفات

نفت وزارة الفلاحة في بلاغ لها اليوم الأحد، توريد ديوان الحبوب لشحنة من الحبوب غير مطابقة للمواصفات عبر الميناء التجاري بسوسة خلافا لمقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس السبت .

وقدمت مصالح ديوان الحبوب عددا التوضيحات تتمثل في :

-تم توريد هذه الشحنة من دولة رومانيا طبقا للتراتيب والإجراءات المعمول بها ويحتوي ملف التوريد وقبول البضاعة على جميع الوثائق المتعلقة بسلامة البضاعة على مستوى الشحن )شهادة الصحة النباتية، شهادة المنشأ، الشهادة الصحية، وشهادة في عدم التلوث الإشعاعي).

-وقد رست الباخرة الحاملة لهذه البضاعة يوم 12 جوان 2021، وتم الإنطلاق في عملية تفريغ البضاعة مساء يوم 14 جوان 2021 ولا تزال هذه العملية متواصلة وبالتوازي معها تتواصل عمليات متابعة المراقبة من طرف مصالح مراقبة الصحة النباتية بميناء سوسة والخبير العدلي المكلف من طرف المحكمة ومصالح ديوان الحبوب على امتداد عملية التفريغ.

-كما أن الإجراءات المستوجبة من وثائق وتحاليل لازمة عند قبول البضاعة والمتعلقة بالتلوث الإشعاعي (من مخبر ديوان الحبوب) والتحاليل الصحية (من المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بسوسة ) والحصول على بطاقة العبور (من مصالح مراقبة الصحة النباتية بسوسة) تتم بصفة عادية سواء بالنسبة لهذه الباخرة او لغيرها من البواخر الأخرى دون استثناء.

وأعلنت مصالح ديوان الحبوب أنها انطلقت في القيام بالإجراءات المتعلقة برفع الأمر للقضاء بعد عملية التفريغ الأخيرة وأخذ عينات بحضور عدل منفذ والخبير العدلي المكلف من طرف المحكمة ومصالح المراقبة المختصة وتحميل المسؤولية لكل من خولت له نفسه تعمّد المساس من سمعة المؤسسة وإطاراتها وتهديد أمن التونسيين والتونسيات.

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