وزارة الفلاحة توصي باستهلاك مواد غذائية ذات أصل حيواني سليمة

أوصت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها اليوم الاثنين، باقتناء المنتجات الغذائية ذات أصل حيواني المتأتية من المؤسسات المراقبة من طرف المصالح البيطرية وخاصة :

- اقتناء منتجات صيد بحري مبردة تكون مغطاة بالثلج عند عرضها وتستجيب لمعايير الطراوة المستوجبة (الصنف الممتاز أو الصنف « أ » أو الصنف « ب » تبعا لمقتضيات قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 21 جانفي 2009) والحاملة لرائحة بحرية عذبة وتجنب المنتجات غير المحميّة والمعرضة لأشعة الشمس عند عرضها. هذا وتنصح المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة باقتناء منتجات الصيد البحري من مسالك التوزيع المعدّة للغرض والتّي يقع فيها احترام قواعد حفظ الصحّة والسّلامة الصحيّة.

- اقتناء معلّبات التّن المصنّعة من قبل المؤسّسات المتحصّلة على المصادقة الصّحيّة مع التّثبت من تأشير وعنونة هذه المعلبّات وخاصّة فيما يتعلّق بالتّاريخ الأقصى للاستهلاك.

- تجنّب اشتراء اللّحوم المتأتّية من الذّبح العشوائي واقتناء اللّحوم الحمراء الحاملة للختم الصّحي واللّحوم البيضاء المتأتّية من مذابح مصادق عليها من طرف المصالح البيطريّة.

- اقتناء البيض المعلّب والتثبّت من تاريخ الإنتاج وآخر أجل للاستهلاك.

- اقتناء الحليب ومنتجاته المتأتية من مؤسّسات متحصّلة على المصادقة الصحية البيطرية وتجنب استهلاك الحليب الطازج غير المعالج حراريا .

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