وزارة الفلاحة تُؤكّد ظهور حرّيقة سامة بشاطئ أميلكار بسيدي بوسعيد

أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري اليوم الجمعة، بلاغا توضيحيا في إطار متابعتها لظهور قناديل البحر السامّة أو ما يعرف بالـ « الحرّيقة » بالشواطئ التونسية.

وكشفت الوزارة أن مصالحها المركزية تلقت صباح اليوم الجمعة 02 أفريل 2021، إشعارا حول ظهور »الحرّيقة » من نوعية Physalia physalis بشاطئ أميلكار بسيدي بوسعيد، بتونس العاصمة، وفي الحين تحول فريق علمي من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار إلى عين المكان، حيث عاين وتبين وجود حرّيقة وحيدة، يبلغ طول مجساتها « Tentacules » أكثر من 50 صم وقيس عوامتها « Flotteur » حوالي 20 صم ولونها أزرق مائل إلى البنفسجي.

وفي هذا الإطار، دعت الوزارة كافة المواطنين للتبليغ عن تواجد هذا الصنف بشواطئنا كما دعتهم إلى تجنب اللمس والاحتكاك بهذه النوعية من القناديل، مؤكدة أنها مصالحها المركزية والجهوية تبقى في حالة يقظة ومتابعة لهذه الظاهرة.

كما توجهت الوزارة بالشكر إلى كافة المواطنين على تعاونهم في التبليغ والتوقي من هذه النوعية من قناديل البحر المعروفة بلسعاتها الحادّة.

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