وزارة الفلاحة تُؤكّد وجود إصابات بمرضي الصدأ الأصفر والبني بمزارع القمح

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية في بلاغ لها اليوم الجمعة، لمنتجي الحبوب عن وجود إصابات متفاوتة الحدة بمرضي الصدأ الأصفر والبني بالعديد من مزارع القمح الصلب واللين والتريتيكال بكل مناطق الإنتاج.

وأوصت المصالح المختصة بالوزارة الفلاحين بــ:

-المراقبة المستمرة لمزارع الحبوب خاصة مع تواصل هبوب الرياح والتي تعتبر العامل الرئيسي في سرعة انتشار أمراض الأصداء

-ضرورة التدخل الفوري والآلي بالمداواة فور ملاحظة الأعراض الأولى وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطرية المصادق عليها في الغرض

- اختيار مبيد فطري ذو فاعلية مزدوجة ضد أمراض الأصداء والتبقع السبتوري لحماية كاملة لمزارع الحبوب علما وأنه يتوقع وصول أمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.

ودعت الوزارة لمزيد الإرشادات، التونسيين إلى الاتصال بالمصالح الجهوية والمركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.

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