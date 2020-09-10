وزارة الفلاحة تُحذر الفلاحين والبحارة

دعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية في بلاغ لها اليوم الخميس، الفلاحين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مواشيهم وعدم تركها في الخارج والحرص على وضعها داخل الاسطبلات وإبعادها عن مجاري الأودية.

كما شددت الوزارة على جمع الآلات الفلاحية والتجهيزات ووضعها في أماكن امنة بعيدة عن مجاري الأودية مع اعادة التثبت من متانة تركيز البيوت المكيفة تحسبا لهبوب الرياح.

كما أوصت الوزارة البحارة وأصحاب مراكب الصيد البحري بتوخّي الحذر وعدم المجازفة والإبحار.

وجاءت هذه التوصيات تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بتواصل الوضع الجوي خلال اليوم، ملائما لنزول أمطار رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا بعد الظهر وخلال الليلة القادمة المناطق الشرقية للشمال والوسط.

وتكون الامطار هامة خاصة بولايات جندوبة وباجة وبنزرت وسليانة وزغوان ونابل وتونس الكبرى. حيث تتراوح الكميات بين 40 و70 مليمتر وتصل محليا الى 90 مليمترا. كما يتوقع هبوب رياح قوية وظهور الصواعق اثناء السحب الرعدية مع تساقط البرد ببعض الأماكن.

كلمات البحث :بحارة;فلاحين;وزارة الفلاحة