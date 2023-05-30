وزارة الفلاحة تُصدر بلاغا تحذيريا للفلاحة والبحارة حول التقلبات الجوية

أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري اليوم الثلاثاء، بلاغا تحذيريا تبعا للبلاغ الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم 30 ماي 2023، حول التقلبات الجوية المرتقبة والمتمثلة في ظهور سحب رعدية مع امطار بالشمال والمناطق الغربية وستشمل تدريجيا بقية مناطق الوسط ومحليا الجنوب وتكون الامطار أحيانا غزيرة بالشمال والوسط حيث تتراوح الكميات عامة بين 20 و40 مليمترا وتصل محليا الى 60 مليمترا مع تساقط البرد باماكن محدودة وهبوب رياح قوية الى قوية جدا أثناء ظهور السحب الرعدية.

وفي هذا الإطار، أوصت وزارة الفلاحة المواطنين والفلاحين بتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللاّزمة وعدم الاقتراب من كل المنشآت المائيّة على غرار السّدود والبحيرات الجبليّة ومجاري الأودية.

كما أوصت الوزارة البحارة بعدم المجازفة والإبحار وأخذ الاحتياطات اللاّزمة إلى غاية استقرار الأوضاع الجويّة.

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