وزارة الفلاحة تُقرر الترفيع في أسعار الحبوب عند الانتاج

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها اليوم الاثنين، عن الترفيع في أسعار الحبوب عند الانتاج بالنسبة للموسم الفلاحي 2021 – 2022 ، باعتبار منحة التسليم السريع وذلك على النحو التالي:

- القمح الصلب: من 87 دينار إلى 100 دينار للقنطار

- القمح اللين: من 67 دينار للقثنطار إلى 80 دينار للقنطار

- الشعير والتريتيكال: من 56 للقنطار إلى 69 دينار القنطار

ويندرج هذا الترفيع، وفق نص البلاغ، « في إطار الحرص على توفير الظروف الملائمة لانجاح الموسم الفلاحي ودعم الفلاحين النشطين في قطاع الزراعات الكبرى وتحفيزهم على كمزيد البذل من أجل تطوير الانتاج ».

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