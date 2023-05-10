وزارة الفلاحة تُقرر فتح المجال للمُصدرين الخواص لتصدير زيت الزيتون السائب

أعلنت وزارة الفلاحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه تقرر فتح المجال للمصدرين الخواص لتصدير زيت الزيتون التونسي السائب في إطار الحصة السنوية الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي ابتداء من 15 ماي 2023 طبقا للشروط والصيغ المنصوص عليها بالأمر الرئاسي عدد 448 لسنة 2022 مؤرخ في 04 ماي 2022 المتعلق بضبط صيغ وشروط منح وسحب تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسي .

ويتعين على المصدرين الخواص المرسمين بقائمة المصدرين لزيت الزيتون والراغبين في تصدير زيت الزيتون السائب داخل الحصة بعنوان سنة 2023 الحصول خلال الفترة الممتدة من 15 ماي 2023 إلى غاية 15 نوفمبر 2023، على ترخيص في الغرض يسلم من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ويتعين عليهم إيداع مطالب في الغرض لدى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

كلمات البحث :تصدير;زيت زيتون;وزارة الفلاحة