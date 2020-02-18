وزارة الفلاحة تُقرر مواصلة العمل بالتعريفة التّفاضليّة لمياه ري الحبوب والأعلاف

تقرر خلال جلسة العمل المنعقدة تحت إشراف سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 17 فيفري 2020، وأخذا بعين اعتبار الوضع المناخي الراهن الذّي تشهده البلاد من انحباس الأمطار منذ بداية شهر جانفي 2020، مواصلة العمل بصفة استثنائيّة بالنسبة للموسم الحالي بالتعريفة التّفاضليّة لمياه ري الحبوب والأعلاف.

كما تقرر نظرا لظهور أعراض نقص الماء على الزراعات الكبرى المطريّة ولما تكتسيه هذه الزراعات من أهميّة إستراتيجية إحكام استغلال المناطق السّقوية العموميّة وذلك بالقيام بأعمال الصّيانة والاصلاح اللازمة لشبكات الري في أفضل الآجال.

وتم اتخاذ الاجراءات الظرفيّة العاجلة والإسراع في حل اشكاليات تزويد الفلاحين بمياه الري داخل المناطق السقويّة العموميّة بمختلف ولايات الانتاج واستغلال كل امكانيات الري المتاحة داخلها

كما تم اتخاذ قرار بالتّوسّع في المساحات المرويّة للزراعات الكبرى بالنسبة للموسم الحالي.

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