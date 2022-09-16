وزارة الفلاحة: رصد إصابات بحشرات قشرية على غراسات التين الشوكي

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها، عن رصد إصابات بحشرات قشرية على غراسات التين الشوكي « بمنطقة الحوامد » بعمادة سرديانة من معتمدية السبيخة الراجعة بالنظر إلى ولاية القيروان على إمتداد 07 متر، وذلك في إطار متابعة مصالحها المختصة للآفات الحجرية، مركزيا وجهويا، العابرة للحدود ومنها الحشرة القشرية على نبات الصبار.

وأبرزت الوزارة بأنه تم التدخل الفوري من طرف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان بالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية وبمعاضدة ولاية القيروان ومعتمدية السبيخة وذلك بقلع وردم البؤرة إضافة إلى المداواة الكيميائية بالمناطق المجاورة.

وتتواصل بالتوازي عمليات المعاينة الميدانية والاستكشاف بكامل مناطق الولاية لرصد أي إشكال يخص الصحة النباتية للغراسات.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات المكافحة متواصلة حسب برنامج التدخل لمكافحة الآفات الضارة بغراسات التين الشوكي بولاية المهدية وذلك عبر 4 عمليات تدخل بالتوازي للقيام بأشغال قلع وردم وتدخل للمداواة.

علما وأن عمليات التكوين والتحسيس متواصلة لكل الأطراف ذات الصلة مع وكالة التكوين والإرشاد الفلاحي ومؤسسات التعليم العالي والبحث الفلاحي.

وحثّت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على الإبلاغ الفوري لمصالحها المحلية والجهوية والمركزية عند ملاحظة أي أعراض قد تكون ناتجة عن الإصابة بهذه الحشرة. عبر البريد الالكتروني للإدارة العامة للصحة النباتية و المراقبة : bo.dgpcqpa@iresa.agrinet.tn أو الاتصال بأقرب مندوبية فلاحية.

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