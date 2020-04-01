وزارة الفلاحة: لا وجود لأيّ دليل على نقل العدوى من الحيوانات إلى الإنسان

دعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية اليوم الأربعاء، المصالح البيطرية بالوزارة جميع المهنيين والمستغلين في قطاع المنتجات الغذائية ذات أصل حيواني إلى الحرص على تطبيق شروط حفظ الصحة المستوجبة للتوقي والحد من انتشار فيروس الكورونا وخاصة بالنسبة للمؤسسات كما يلي:

- وضع شارات وقوف ولافتات توعوية لتفادي دخول الغرباء والتقليص من الزيارات داخل المؤسسات المذكورة مقتصرين كلما أمكن ذلك على دخول الأعوان فقط.

- العناية والتعهد بآليات غسل عجلات السيارات (Rotoluve)عند مدخل المؤسسة ومغسل معقم للقدمين (Pédiluve) عند دخول العمال والمواطنين.

- تقليل الاتصال بين العملة والحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بين الاشخاص،

- الانتباه لظهور أحد أعراض إشتباه المرض على الأعوان كارتفاع الحرارة والسعال وضيق التنفس والالتزام بإجراءات إعلام المصالح المختصة لوزارة الصحة مع عزل المشتبه به مباشرة.

- توفير وسائل حماية كافية للعملة اثناء مزاولة العمل: بدلة عمل نظيفة وواقي للشعر وواقي للأنف والفم وقفازات وواقي للأحذية. ومن المحبذ أن تكون هذه الوسائل ذات استعمال وحيد كما يجب استبدالها لأكثر من مرة بين مختلف حصص العمل،

- الالتزام بتوفير مواد تنظيف وتعقيم مصادق عليها من قبل المصالح البيطرية عند تنظيف المسطحات المستخدمة لإعداد المنتجات ذات أصل حيواني،

- الحرص على توفير أحواض غسل الأيدي وموزعات المواد المطهّرة في أماكن واضحة في جميع أنحاء المؤسّسة وبالخصوص في أماكن معالجة المنتجات مع التأكّد من إعادة شحن هذه الموزعات بانتظام،

- القيام بحملات تنظيف وتعقيم بصفة دوريّة وكلما اقتضت الضرورة،

- تنظيف مسطّحات العمل بانتظام (المكاتب والطاولات) والأدوات المكتبية (الهواتف ولوحات المفاتيح) باستخدام مطهر،

- اليقظة بشكل خاص في أماكن تجمع العمال (مكان توزيع وجبات الطعام، حجرات تغيير الملابس،إلخ) وتكثيف عمليات التعقيم بها.

- التأكد من توفر الأقنعة والمناديل الورقيّة بالإضافة إلى سلّة المهملات المغلقة للتخلّص منها بطريقة صحيّة.

كما حثّت الوزارة المصالح البيطريّة العاملين في مؤسسات معالجة وتحويل وتكييف وخزن المنتجات الغذائية ذات اصل حيواني بناء على توصيات المنظّمة العالميّة للصّحة على الالتزام بتطبيق القواعد العامّة لحفظ الصحّة عامّة وفي مكان العمل خاصّة وتطبيق الممارسات الجيّدة لسلامة الأغذية وخاصة:

- غسل اليدين بانتظام بالماء الساخن والصابون أو بمادّة معقمة مصادق عليها واستخدام مناديل ورقيّة جديدة ورميها مباشرة في سلّة المهملات المغلقة،

- السعال في منديل وإلقاؤه في سلة المهملات،

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