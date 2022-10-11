وزارة الفلاحة: منع تعاطي الصيد بواسطة الكلاب بـ3 ولايات

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يومَا السبت والأحد: حملة وطنية لتلقيح الكلاب والقطط بصفة مجانية أعلنت وزارة الفلاحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أن المصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة و ...

وزارة الفلاحة تنظم احتفالا بمناسبة اليوم الوطني للفلاحة تنظم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، في اطار احتفال تونس اليوم 12 ماي 2016 ب ...

منع صيد بعض أصناف الأسماك لـ 3 أشهر في خليج قابس يستمر منع الصيد في خليج قابس من يوم 1 جويلية إلى موفى شهر سبتمبر أي ثلاثة أشهر كاملة. وكانت و ...