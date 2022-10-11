وزارة الفلاحة: منع تعاطي الصيد بواسطة الكلاب بـ3 ولايات

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنها قررت منع تعاطي الصيد بواسطة الكلاب بـ3 ولايات وهي القيروان وسيدي بوزيد والقصرين نظرا لإمكانية حملها لحشرة القشرية القرمزيةDactylopius opuntuo والمساهمة في توسيع رقعة المناطق الموبوءة بها.
وأرجعت الوزارة قرارها إلى تسجيل أضرار جسيمة لحقت غراسات التين الشوكي بالعديد من مناطق الوسط التونسي .
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