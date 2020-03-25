وزارة المالية: آجال وتفاصيل القيام بالواجبات الجبائية

أصدرت وزارة المالية مساء الثلاثاء، بلاغا توضيحيا لتمكين المطالبين بالأداء من القيام بواجباتهم الجبائية في اطار حرصها على احترام إجراءات الحجر الصحي .

وفيما يلي الآجال وطرق الاستخلاص:

* 25 مارس بالنسبة للتصاريح السنوية بالضريبة على الشركات:

1) يبقى المطالبون بالضريبة الخاضعين لنسبة 35 % ولواجب التصريح عن بعد مطالبين بايداع تصاريحهم في الآجال طبق الاجراءات المعمول بها.

2) بالنسبة للمطالبين بالضريبة الخاضعين لنسبة 35 % وغير الخاضعين لواجب التصريح عن بعد يمكنهم اتباع التمشي التالي :

• القيام بتحويل بنكي او بريدي لمبالغ الاداء الى حساب قابض المالية بالشرقية وذلك على الحساب الجاري البريدي رقم 17001000000075566486

• ارسال التصاريح ومؤيدات انجاز التحويل عبر البريد الالكتروني التالي: Impots.paiement@finances.gov.tn

واذا تعذر عليهم القيام بعمليات التحويل يمكنهم ارسال تصاريحهم الجبائية مرفوقة بشيكات الخلاص المحررة بالاسم اللاشخصي لقابض المالية عبر البريد العادي الى قباضات المالية الراجعين لها بالنظر دون حاجة الى التنقل الى مكاتب البريد.

3) بالنسبة للمطالبين بالأداء الخاضعين لنسب أخرى تم تاجيل أجل ايداع تصاريحهم الى موفى شهر ماي 2020 .

* 28 مارس بالنسبة للتصاريح الشهريّة للأشخاص المعنويين:

1) يبقى المطالبون بالضريبة الخاضعون لواجب التصريح عن بعد مطالبين بايداع تصاريحهم في الاجال طبق الاجراءات المعمول بها .

2) بالنسبة للمطالبين بالضريبة غير الخاضعين لواجب التصريح عن بعد يمكنهم اتباع التمشي التالي :

• القيام بتحويل بنكي او بريدي لمبالغ الاداء الى حساب قابض المالية بالشرقية وذلك على الحساب الجاري البريدي رقم 17001000000075566486

• ارسال التصاريح ومؤيدات انجاز التحويل عبر البريد الالكتروني التالي: : Impots.paiement@finances.gov.tn

واذا تعذر عليهم القيام بعمليات التحويل يمكنهم ارسال تصاريحهم الجبائية مرفوقة بشيكات الخلاص المحررة بالاسم اللاشخصي للقابض عبر البريد العادي الى قباضات المالية الراجعين لها بالنظر دون حاجة الى التنقل الى مكاتب البريد.

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