وزارة المالية: إنهاء مهام مسؤولين وتكليف آخرين بهذه المناصب

صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ اليوم الأربعاء 24 أوت 2022، أوامر وقرارات صادرة عن وزارة المالية تقضي بإنهاء مهام عدد من المسؤولين في عدد من المناصب وتكليف آخرين مكانهم.

*إنهاء مهام

- إنهاء تكليف عبد الرحمان الخشتالي، مراقب عام للمالية، بمهام كاتب عام لوزارة المالية.

- إنهاء تكليف رفيق شوشان، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، بمهام مدير عام المحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.

- إنهاء تكليف طه الزواري، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مدير عام وكالة الكحول.

*تكليف

- يكلف أحمد خضر، مراقب عام للمالية، بمهام كاتب عام لوزارة المالية.

- يكلف محمد الأزهر مازيغ، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام المحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.

- يسمى توفيق عباس، متفقد مركزي للمصالح المالية، رئيسا مديرا عاما لوكالة الكحول.

- يسمى عماد عطية، مراقب عام للمالية، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

- يسمى صبري عمار، مراقب مالية من الدرجة الأولى، مديرا عاما لمصنع التبغ بالقيروان.

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